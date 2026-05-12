Elite-Polizist auf Truppenübungsplatz getötet

Dem Vernehmen nach deuten die ersten Erkenntnisse auf einen Unfall hin. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei aus Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Noch gibt es aber wenig Informationen über den genauen Unfallhergang auf dem Truppenübungsplatz Putlos im Bundesland Schleswig-Holstein. Auch die Identität des Schussopfers ist unbekannt.