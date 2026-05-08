Österreich-Pavillon: Publikumshit statt Aufreger

Zwischenfälle habe es bisher nicht gegeben, an das ausgegebene Foto- und Filmverbot halten sich jedoch nur wenige Besucher. Zur Stunde befinden sich etwa rund 100 Schaulustige gleichzeitig im Pavillon, wo unter anderem eine Performerin in einem Wasserbecken mit einem Jet Ski im Kreis fährt, nackte Performerinnen eine Wetterfahne erklimmen und im Hof eine Performerin mit Atemgerät in einem Aquarium steht. In zwei WCs wird Besucherurin gesammelt, speziell aufbereitet und durch den Einsatz von Osmosefiltern in gereinigter Form als Wasser in das Aquarium geleitet, das mit den anderen Becken in Verbindung steht.