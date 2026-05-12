Schnee, Unfälle und Frost in ganz Österreich

Es bleibt regnerisch und kühl

Laut GeoSphere Austria bleibt es am Dienstag zunächst vielerorts regnerisch und kühl. Die Schneefallgrenze liegt regional sogar unter 1000 Metern. Erst im Laufe des Tages lockern die Wolken langsam auf und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Die Temperaturen klettern auf maximal zwölf Grad.