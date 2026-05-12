Schnee, Unfälle und Frost in ganz Österreich

Mitten im Mai meldet sich plötzlich wieder der Winter zurück! Pünktlich zu den Eisheiligen ist es in Teilen Österreichs zu einem massiven Temperatursturz gekommen – inkl. Schneefall bis in tiefere Lagen und sogar mehrere Unfälle auf glatten Straßen.
Besonders betroffen waren Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und die Steiermark. In Tirol schneite es in der Nacht auf Dienstag und auch tagsüber stellenweise bis in die Täler. Orte wie Ehenbichl im Außerfern oder Längenfeld im Ötztal präsentierten sich plötzlich wieder tief winterlich. Inklusive großer Schneeflocken und weißer Wiesen.
Schneekettenpflicht am Arlbergpass
Am Arlbergpass galt zeitweise sogar Schneekettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Dort zeigte sich am Dienstagvormittag ein Bild wie mitten im Jänner statt im Mai.
Auch in Vorarlberg sorgte der Wintereinbruch für Chaos auf den Straßen. Mehrere Autofahrer kamen wegen Schneematsch und glatter Fahrbahnen ins Schleudern. In Hohenems überschlug sich ein Pkw auf einer Bergstraße und blieb auf dem Dach in einem Wiesenhang liegen.
Es bleibt regnerisch und kühl
Laut GeoSphere Austria bleibt es am Dienstag zunächst vielerorts regnerisch und kühl. Die Schneefallgrenze liegt regional sogar unter 1000 Metern. Erst im Laufe des Tages lockern die Wolken langsam auf und die Sonne zeigt sich wieder häufiger. Die Temperaturen klettern auf maximal zwölf Grad.
Der Mittwoch startet dann zwar deutlich freundlicher und sonniger, allerdings ziehen ab Mittag schon wieder neue dichte Wolken auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zehn und 18 Grad.
Und auch der Rest der Woche bleibt eher unbeständig und winterlich. Laut aktueller Prognose dominieren am Donnerstag und Freitag erneut Regen, dichte Wolken und weiterhin viel zu kühle Temperaturen für Mitte Mai mit maximal 14 Grad.
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