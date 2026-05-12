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Schauspielhaus und TiB

„183 Abgeordnete“: Die Theatralik der Demokratie

Steiermark
12.05.2026 09:00
Ein Bussi zum Schluss: Das Ensemble hat Spaß
Ein Bussi zum Schluss: Das Ensemble hat Spaß(Bild: Johannes Gellner)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Das Schauspielhaus Graz und das Theater im Bahnhof zeigen im Schauraum mit „183 Abgeordnete“ eine bitterböse Abhandlung über den Nationalrat – für Politik- und Theaterfans gleichsam empfehlenswert.

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Eine Bühne und 183 Darsteller: Das ist der österreichische Nationalrat. Wir alle spielen ja bekanntlich Theater, und die Politik sowieso. Deswegen ist es nur logisch, dass das Theater im Bahnhof mit Regisseurin Monika Klengel den Schauraum im Schauspielhaus zum Parlament verwandelt. „Heute ist nichts erfunden“, steht da zu Beginn auf der Leinwand über den Holzvertäfelungen. Wer braucht schon Fiktion, wenn er aus dem Schatz der Redeprotokolle schöpfen kann?

Männer mit bunten Fingernägeln und Ohrringen, Frauen mit Bärten: Das achtköpfige Ensemble schlüpft an diesem Abend in viele Rollen. „Bitte, Frau Obgeordnete“, bittet Präsident Walter Rosenkranz seine Parteikollegin Dagmar Belakowitsch ans Rednerpult, wo sie sich über den „Mutter-Kind-Pass“, der eigentlich Eltern-Kind-Pass heißt, echauffieren wird. Die Zuhörer lümmeln oder lehnen in ihren Ledersesseln. Die Debatte ist erregt, und sobald sie es nicht mehr ist, sind alle am Weg zum Raucherkammerl. So lustig diese Polemiken sind, so schockierend ist der Populismus, der ins Hohe Haus eingezogen ist – ein Schauspiel, das man nur unwürdig nennen kann.

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