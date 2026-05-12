„183 Abgeordnete“: Die Theatralik der Demokratie

Männer mit bunten Fingernägeln und Ohrringen, Frauen mit Bärten: Das achtköpfige Ensemble schlüpft an diesem Abend in viele Rollen. „Bitte, Frau Obgeordnete“, bittet Präsident Walter Rosenkranz seine Parteikollegin Dagmar Belakowitsch ans Rednerpult, wo sie sich über den „Mutter-Kind-Pass“, der eigentlich Eltern-Kind-Pass heißt, echauffieren wird. Die Zuhörer lümmeln oder lehnen in ihren Ledersesseln. Die Debatte ist erregt, und sobald sie es nicht mehr ist, sind alle am Weg zum Raucherkammerl. So lustig diese Polemiken sind, so schockierend ist der Populismus, der ins Hohe Haus eingezogen ist – ein Schauspiel, das man nur unwürdig nennen kann.