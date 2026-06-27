Drohung und illegale Waffen: Mann festgenommen

Zu einem Großeinsatz rückte die Salzburger Polizei, wie berichtet, am Freitagabend in Elixhausen aus. Ein 35-Jähriger bedrohte seine Familie und nach ersten Meldungen sollen auch Schüsse gefallen sein. Das dementiert die Exekutive. Der Mann flüchtete zunächst, stellte sich aber später.
Der 35-jährige Mann stellte sich in Bergheim der Polizei und wurde später freigelassen und auf freiem Fuß angezeigt. Weil bekannt war, dass zwei Waffen aus einer Erbschaft besitzt und von einer Fremd- und Eigengefährdung ausgegangen werden musste, wurde beim Einsatz auch die Cobra herangezogen.
Die beiden Waffen, die er illegal besaß, wurden umgehend sichergestellt. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.
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