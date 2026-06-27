Nach Schlägerei: 45-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Samstag kam es in der Elisabeth-Vorstadt in der Stadt Salzburg zu einer Schlägerei mehrerer Personen. Dabei wurden ein 45-jähriger und ein 36-jähriger Salzburger verletzt. Der ältere Mann wurde wenig später festgenommen.
Der Mann verhielt sich auch gegenüber den einschreitenden Polizisten so aggressiv, dass er vorübergehend festgenommen wurde. Weitere Ermittlungen laufen noch.
Festgenommen wurde auch ein 20-jähriger Russe in Liefering. Er hatte am Heimweg mehrere Mülltonnen beschädigt und daheim seinen Vater geschlagen und mit einem Messer bedroht.
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