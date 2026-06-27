Festspiele halten an Hinterhäuser Konzerten fest

Der Ex-Festspiel-Intendant und Pianist Markus Hinterhäuser ist zurück – zumindest musikalisch. Im Juli wird er eine neue CD auf den Markt bringen, auf der er seine Pianistenkünste darbietet – die „Krone“ berichtet. Besagte Fingerfertigkeiten sollte er auch im Rahmen zweier Klavierabenden im heurigen Festspiel-Sommer präsentieren. So der Plan, der noch vor der plötzlichen Beurlaubung des umstrittenen Ex-Intendanten entstanden war.