Raser düste in Salzburg Polizei knallhart davon

Ein Flachgauer Pkw-Lenker hatte es am Freitagabend in Großgmain auf der L114 besonders eilig. Sogar so sehr, dass er der Polizei, die ihn wegen überhöhter Geschwindigkeit anhalten wollte, einfach davonraste.
Der Lenker wurde mit 119 bei erlaubten 60 km/h gemessen. Anhalteversuchen der Polizei wollte er nicht Folge leisten und düste einfach davon.
Dennoch: Seine Nummerntafel konnte er nicht verstecken und konnte so von den Beamten ausfindig gemacht werden.
Ihm drohen nun Konsequenzen: Ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet.
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