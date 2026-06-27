Verletzungen nach Sturz auf Felsen am Wolfgangsee

Im Bereich des Hochzeitskreuzes wollte eine Person mit einem Seil schwingen und so in den Wolfgangsee (Salzburg) springen. Dies aber misslang! Die Person krachte auf die Felsen. Unter den Ersthelfern war glücklicherweise ein Arzt, der den Patienten versorgte, bis die Wasserrettung aus St. Gilgen übernahm.
Die verunglückte Person dürfte beim Schwingen das Seil zu spät losgelassen haben und dadurch auf einen Felsen im Uferbereich gekracht sein.
Nach der Erstversorgung und nach der Übernahme des Patienten durch die Wasserrettung St. Gilgen wurde die weitere Versorgung an Bord eines Stand-Up-Paddles (SUP) durchgeführt. Der Verletzte wurde im Bereich Fürberg an die Rettung und den Notarzt übergeben. Der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.
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