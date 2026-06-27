Verletzungen nach Sturz auf Felsen am Wolfgangsee

Im Bereich des Hochzeitskreuzes wollte eine Person mit einem Seil schwingen und so in den Wolfgangsee (Salzburg) springen. Dies aber misslang! Die Person krachte auf die Felsen. Unter den Ersthelfern war glücklicherweise ein Arzt, der den Patienten versorgte, bis die Wasserrettung aus St. Gilgen übernahm.