Regionalität ist bei Fußballklub oberstes Gebot

Ziel für kommende Saison ist der Klassenerhalt

Der 29-Jährige ist praktisch seit er denken kann im Klub. „Wir haben einen Stamm, der schon jahrelang zusammen spielt. Bis auf einen, der in der Jugend nicht bei uns war, haben wir nur Gasteiner Spieler“, erklärt er die Erfolgsfaktoren. Die Regionalität ist auch das oberste Gebot bei Bad Hofgastein, das auch kommende Saison (Ziel ist der Klassenerhalt) fortgeführt werden soll.