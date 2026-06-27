Lungauer Autofahrer (51) mit 2,3 Promille gestoppt

Zwei Alko- und einen Drogen-Lenker konnten Polizisten am Freitagabend aus dem Verkehr ziehen. Viel zu viel getrunken hat ein Lungauer (51) vor dem Fahrtantritt. Der Pkw-Lenker fiel den Beamten aufgrund seiner Fahrweise dann gleich ins Auge.
Der 51-Jährige war am Freitagabend mit seinem Pkw auf der Muhrer Landesstraße (L211) unterwegs. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise stoppten Beamte den Mann und führten einen Alko-Test durch. Ergebnis: 2,34 Promille Alkoholgehalt im Blut. Sofort wurde ihm der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.
Ebenfalls „fahrauffällig“ war ein Tennengauer (58) am Freitagabend mit seinem Wagen in Elsbethen am Weg, hieß es im Bericht der Exekutive. Polizisten stoppten ihn. Laut Alko-Test hatte er 1,5 Promille intus. Auch ihm wurde die Lenkberechtigung entzogen. Und ein erst 17-jähriger Probeschein-Lenker wurde in Tamsweg kontrolliert: Dabei fanden die Beamten zehn Gramm Cannabis bei ihm. Der Drogentest verlief positiv. Führerscheinabnahme und Anzeige folgten darauf.
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