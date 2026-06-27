Lungauer Autofahrer (51) mit 2,3 Promille gestoppt

Ebenfalls „fahrauffällig“ war ein Tennengauer (58) am Freitagabend mit seinem Wagen in Elsbethen am Weg, hieß es im Bericht der Exekutive. Polizisten stoppten ihn. Laut Alko-Test hatte er 1,5 Promille intus. Auch ihm wurde die Lenkberechtigung entzogen. Und ein erst 17-jähriger Probeschein-Lenker wurde in Tamsweg kontrolliert: Dabei fanden die Beamten zehn Gramm Cannabis bei ihm. Der Drogentest verlief positiv. Führerscheinabnahme und Anzeige folgten darauf.