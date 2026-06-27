Lkw riss Oberleitung ab und fing daraufhin Feuer

Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der Fahrer des Lkw dürfte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt haben und riss eine der Oberleitungen ab. In der Folge geriet die Isolierung des Fahrzeugs in Brand. Die Berufsfeuerwehr Salzburg konnte das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen.