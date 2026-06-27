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In Salzburger Altstadt

Lkw riss Oberleitung ab und fing daraufhin Feuer

Salzburg
27.06.2026 10:41
Schon mehrmals kappten Lkw an dieser Stelle die Oberleitung (Archivbild).
Schon mehrmals kappten Lkw an dieser Stelle die Oberleitung (Archivbild).(Bild: Salzburg Linien)
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Von Salzburg-Krone

Ein Kühl-Lkw hat am Samstagvormittag am Bürgerspitalplatz in der Salzburger Altstadt die Oberleitung beschädigt. Das Fahrzeug fing daraufhin an zu brennen, ein Feuerwehreinsatz war die Folge der Unaufmerksamkeit. 

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Der Vorfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der Fahrer des Lkw dürfte die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzt haben und riss eine der Oberleitungen ab. In der Folge geriet die Isolierung des Fahrzeugs in Brand. Die Berufsfeuerwehr Salzburg konnte das Feuer jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

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Nach Abschluss der Löscharbeiten übernahm der Reparaturdienst der Salzburg AG die weiteren Maßnahmen. Die beschädigte Oberleitung muss instandgesetzt werden.

Angaben zur Höhe des Sachschadens oder zu möglichen Auswirkungen auf den Verkehr lagen zunächst nicht vor.

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