„Habe im Rahmen der Richtlinien gehandelt“

Land: „Kündigung in den kommenden Tagen“

Vonseiten des Landes hieß es dazu, dass in der Causa gerade eine Prüfung in allen Richtungen laufen würde. In den kommenden Tagen soll die Kündigung der Tagsätze erfolgen. Zeitgleich würde es bereits erste Gespräche zur möglichen Übersiedlung der Bewohner in andere Häuser geben. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) machte zudem noch einmal deutlich: „Wer öffentliche Mittel erhält, hat eine klare Verpflichtung: Jeder Euro muss bei den Menschen ankommen – nicht in Unternehmensgewinnen.“