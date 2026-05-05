Nach Aus von Tagsätzen: Seniorenheim klagt Land

Das Zittern um ihre Zukunft geht für 18 pflegebedürftige Bewohner des Seniorenhauses in Rudersdorf weiter. Angehörige hatten – wie berichtet – Alarm geschlagen, weil das Land der Betreiberin Petra Wagner die Tagsätze entzieht. Die Betroffene, vertreten durch den ehemaligen FPÖ-Justizminister Dieter Böhmdorfer und seine Kanzlei, hat Klage gegen das Land Burgenland eingereicht. Dem juristischen Konflikt sieht der zuständige Soziallandesrat Leonhard Schneemann „relativ gelassen“ entgegen. „Mit Pflege darf kein Gewinn gemacht werden. Daran ändert eine eingebrachte Klage nichts“, betont der SPÖ-Politiker.