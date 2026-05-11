Benko was pulling the strings:
“Before Mom signs, I’ll take a look at this”
René Benko, the billionaire bankrupt, claims he hasn’t held any executive position in his corporate and foundation structure since 2013. Now, analyses by the special investigation unit reveal how the Signa founder ruled over his empire. At times in very strong language: “I get a cold sore when I read this.” Krone+ has all the details.
On paper, René Benko had had no say since 2013, following his first criminal conviction for attempted unlawful influence. Not in the Signa Group, which refused to reveal its hand until its collapse in 2023. Nor in the four foundations in Austria and Liechtenstein that he had established together with his mother starting in the 2000s.
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