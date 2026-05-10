„Werde meiner halben Belegschaft kündigen müssen“

Im nächsten Jahr soll Schluss sein mit der Vermüllung rund um die Altkleidercontainer. Wien will sie auf öffentlichem Grund verbieten – die „Krone“ berichtete. Die Chefs der Betreiberfirmen Öpula und Humana fühlen sich von der Stadt übergangen. „Wir haben vom Verbot aus der Zeitung erfahren“, so Öpula-Boss Kurt Willheim.