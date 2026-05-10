„Werde meiner halben Belegschaft kündigen müssen“

Wien will ab 2027 die Sammelcontainer für Altkleider verbieten, weil die Vermüllung ständig zunimmt. Die Betreiber fühlen sich von der Stadt völlig übergangen und hegen einen Verdacht, was wirklich hinter dem geplanten Gesetz stecken könnte. Stadträtin Ulli Sima macht dazu eine klare Ansage.
Im nächsten Jahr soll Schluss sein mit der Vermüllung rund um die Altkleidercontainer. Wien will sie auf öffentlichem Grund verbieten – die „Krone“ berichtete. Die Chefs der Betreiberfirmen Öpula und Humana fühlen sich von der Stadt übergangen. „Wir haben vom Verbot aus der Zeitung erfahren“, so Öpula-Boss Kurt Willheim.
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