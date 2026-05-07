Gemeinderat gibt Internet-Riesen eine Abfuhr

Die Gemeinde hält 35 Prozent an jener Gesellschaft, der das Grundstück gehört, auf das Amazon „spitzte“, um dort ein Verteilzentrum zu errichten. Und damit hat die Gemeinde auch ein gehöriges Mitspracherecht, wenn es um den Verkauf geht. Und darum ging es Donnerstagabend im Gemeinderat, bei dem 19 Mitglieder ihre Stimme abgaben.