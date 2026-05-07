Gemeinderat gibt Internet-Riesen eine Abfuhr

Eine 1700-Einwohner-Gemeinde sagt Nein zu einem Online-Riesen! In Reichersberg gab es am Abend im Gemeinderat ein klares Votum gegen einen Grundstücksverkauf an Amazon.
Die Gemeinde hält 35 Prozent an jener Gesellschaft, der das Grundstück gehört, auf das Amazon „spitzte“, um dort ein Verteilzentrum zu errichten. Und damit hat die Gemeinde auch ein gehöriges Mitspracherecht, wenn es um den Verkauf geht. Und darum ging es Donnerstagabend im Gemeinderat, bei dem 19 Mitglieder ihre Stimme abgaben.
Verkehr und Umwelt waren die Gründe
Es war spannend wie selten, doch am Ende setzten sich die Kritiker durch und mit elf zu acht Stimmen wurde gegen die Aufnahme von Verhandlungen. Dabei überwogen die Bedenken wegen mehr Verkehr, der auch eine Umweltbelastung erzeugt hätte.
In Enns wird bereits gebaut
Damit wird es nichts mit dem zweiten neuen Logistikzentrum – Amazon baut bekanntlich in Enns auf 6900 Quadratmetern ein Verteilzentrum im Ennshafen um 70 Millionen Euro.
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