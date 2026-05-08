Aggressiver Elefant wirft Auto um und tötet Fahrer

Das Blutbad ereignete sich im Kidangoor Mahavishnu Temple, wo eine Feier abgehalten werden sollte. Als der Elefant zum Tränken gebracht wurde, rastete das Tier aus und griff ein Auto und den 40-jährigen Fahrer an, der ihn dorthin gebracht hatte. Der Elefant soll, wie das Magazin „People“ berichtete, das Opfer mit dem Rüssel hochgehoben haben, ehe er über den Mann trampelte und ihn so tötete.