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Tragödie in Indien

Aggressiver Elefant wirft Auto um und tötet Fahrer

Ausland
08.05.2026 11:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Indien hat sich ein Elefant von seinen Ketten losgerissen und ist dann auf ein Auto losgegangen – das Tier war zuvor für eine Segnung zu einem Tempel transportiert worden. Der Wagen wurde mehrfach umgeworfen, der Fahrer wurde dabei getötet. 

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Das Blutbad ereignete sich im Kidangoor Mahavishnu Temple, wo eine Feier abgehalten werden sollte. Als der Elefant zum Tränken gebracht wurde, rastete das Tier aus und griff ein Auto und den 40-jährigen Fahrer an, der ihn dorthin gebracht hatte. Der Elefant soll, wie das Magazin „People“ berichtete, das Opfer mit dem Rüssel hochgehoben haben, ehe er über den Mann trampelte und ihn so tötete. 

Wüste Szenen ereigneten sich auf dem Tempelgelände.
Wüste Szenen ereigneten sich auf dem Tempelgelände.(Bild: kameraone)

Auch der Tierpfleger, der den Elefanten hauptsächlich betreute, wurde bei dem Vorfall verletzt. Er soll von dem Dickhäuter gerammt worden sein und wurde ins Spital eingeliefert. 

Das Tier beschädigte während seines Wutanfalls auch einen Teil der Mauer eines Anwesens und Motorräder. Der Elefant riss zudem Bäume mit seinem Rüssel aus. Einsatzkräfte versuchten verzweifelt, das Tier wieder unter Kontrolle zu bringen. Ein spezialisiertes Elefantenteam wurde schließlich beordert - es dauerte fast vier Stunden, bis der Angreifer betäubt werden konnte. 

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