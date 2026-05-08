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Claudia Cardinales Juwelen werden versteigert

Society International
08.05.2026 10:29
Claudia Cardinale liebte Schmuck – jetzt werden Stücke versteigert.
Claudia Cardinale liebte Schmuck – jetzt werden Stücke versteigert.(Bild: APA/AFP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Rund 20 Schmuckstücke aus dem Besitz der im vergangenen September verstorbenen italienischen Schauspielerin Claudia Cardinale werden im Juni vom Auktionshaus Christie‘s versteigert. Das teilte Cardinales Tochter Claudia Squitieri laut italienischen Medienberichten mit. Die Auktion ist vom 19. bis 26. Juni geplant.

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Zu den angebotenen Stücken gehören unter anderem mit Saphiren und Diamanten besetzte Ohrringe in Form von Margeriten, die Cardinale 1963 bei der Präsentation des Films „Der Leopard“ getragen hatte. Ebenfalls versteigert werden drei Ringe mit Smaragd, Rubin und Saphir. Nach Angaben von Christie‘s liegt der Schätzwert der Ringe jeweils bei rund 80.000 Euro.

Tochter will Schmuckstücken ihrer Mutter neues Leben geben
„Diese Schmuckstücke gehören zur goldenen Ära des italienischen Kinos und zur Zeit von Dolce Vita in Rom“, erklärte Claudia Squitieri. Die Auswahl der Stücke sei gemeinsam mit ihrem Bruder Patrick Cristaldi getroffen worden. Die Schmuckstücke sollten „ein neues Leben“ erhalten.

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Claudia Cardinale zählt zu den bekanntesten Filmstars des europäischen Kinos der 1960er- und 1970er-Jahre. Sie spielte an der Seite von Schauspielern wie Alain Delon, Marcello Mastroianni und Burt Lancaster und galt als eine der prägenden Ikonen der italienischen „Dolce Vita“-Ära.

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