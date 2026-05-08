Claudia Cardinales Juwelen werden versteigert

Zu den angebotenen Stücken gehören unter anderem mit Saphiren und Diamanten besetzte Ohrringe in Form von Margeriten, die Cardinale 1963 bei der Präsentation des Films „Der Leopard“ getragen hatte. Ebenfalls versteigert werden drei Ringe mit Smaragd, Rubin und Saphir. Nach Angaben von Christie‘s liegt der Schätzwert der Ringe jeweils bei rund 80.000 Euro.