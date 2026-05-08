Gewinnrückgang bei der Österreichischen Post

Briefvolumen und Region Türkei sorgen für Kopfzerbrechen

In der Sparte Brief, Filiale & Services sanken die Umsätze um 7,6 Prozent auf rund 290 Millionen Euro. Ausschlaggebend war der strukturelle Rückgang des Briefvolumens. Da Werbekunden sparen müssen, war zudem das Werbegeschäft rückläufig. Deutlich besser lief das Paketgeschäft. In der Sparte E-Commerce & Logistics legten die Umsätze um 6,9 Prozent auf rund 450 Millionen Euro zu. Während sich das Geschäft in Südost- und Osteuropa gut entwickelte, gab es in der Region Türkei – diese umfasst die Länder Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan – Mengenrückgänge aufgrund von restriktiven Importregeln für Pakete aus Asien.