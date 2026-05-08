Hantavirus: „Warum sollte ich daran sterben?“

Hasenhüttl hat mit dem britischen „Mirror“ erstmals darüber gesprochen, wie ihn eine Infektion mit dem Hantavirus 2012 beinahe das Leben gekostet hätte. Nach einer Mountainbike-Tour in einem Trainingslager habe er sich zunächst schwach gefühlt. Kurz darauf habe er massive Schmerzen bekommen. „Es war, als würde mir eine Nadel in den Kopf gestochen.“ Wenig später kamen weitere Schmerzen hinzu: „Als hätte ich ein Messer im Rücken.“