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„Dumm, das abzulehnen“

Luxus-Jet für Trump: Geschenk soll bald abheben

Außenpolitik
08.05.2026 10:57
Während Trump kein Problem in dem 400-Millionen-Geschenk sieht, laufen seine Kritiker deswegen ...
Während Trump kein Problem in dem 400-Millionen-Geschenk sieht, laufen seine Kritiker deswegen Sturm.(Bild: AP/Brandon Lingle; AFP/MANDEL NGAN, )
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass ein umstrittener Luxus-Jumbo aus Katar rechtzeitig zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflugzeug bereitstehen wird. Trotz heftiger Kritik und Korruptionsvorwürfen verteidigt Trump die Annahme des millionenschweren Geschenks vehement – und spricht von einer großen Ersparnis für die amerikanischen Steuerzahler.

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Trump bestätigte auf die Frage einer Journalistin, dass er die Maschine bis zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, erwarte. Bereits im Mai 2025 hatte der Präsident trotz scharfer Kritik ein Flugzeug des Typs Boeing 747 als Geschenk des Golfemirats Katar angenommen.

Luxus-Jet soll 400 Millionen Dollar wert sein
Früheren Berichten zufolge soll die Maschine einen Wert von rund 400 Millionen US-Dollar (etwa 340 Millionen Euro) haben. Das außergewöhnliche Geschenk eines ausländischen Partners löste in den USA eine heftige Debatte über mögliche Interessenskonflikte sowie rechtliche und ethische Fragen aus.

Vor allem Demokraten kritisierten den Vorgang scharf. Sie sprachen von „blanker Korruption“ und drohten mit Protestaktionen im US-Parlament.

Trump: Ablehnung wäre „dumm“
Trump selbst verteidigte die Annahme des Flugzeugs in den vergangenen Tagen mehrfach. Es wäre „unsinnig“ und sogar „dumm“, ein „kostenloses, sehr teures Flugzeug“ abzulehnen, argumentierte der Präsident. Schließlich spare die US-Regierung dadurch Geld.

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Auch die Regierung Katars wies die Vorwürfe zurück. Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sagte dem Sender CNN, es handle sich um ein „ganz einfaches Geschäft von Regierung zu Regierung“. Die Diskussionen um das Thema könne er nicht nachvollziehen.

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