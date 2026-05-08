Luxus-Jet für Trump: Geschenk soll bald abheben

US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass ein umstrittener Luxus-Jumbo aus Katar rechtzeitig zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflugzeug bereitstehen wird. Trotz heftiger Kritik und Korruptionsvorwürfen verteidigt Trump die Annahme des millionenschweren Geschenks vehement – und spricht von einer großen Ersparnis für die amerikanischen Steuerzahler.