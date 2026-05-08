Luxus-Jet für Trump: Geschenk soll bald abheben

US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass ein umstrittener Luxus-Jumbo aus Katar rechtzeitig zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflugzeug bereitstehen wird. Trotz heftiger Kritik und Korruptionsvorwürfen verteidigt Trump die Annahme des millionenschweren Geschenks vehement – und spricht von einer großen Ersparnis für die amerikanischen Steuerzahler.
Trump bestätigte auf die Frage einer Journalistin, dass er die Maschine bis zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, erwarte. Bereits im Mai 2025 hatte der Präsident trotz scharfer Kritik ein Flugzeug des Typs Boeing 747 als Geschenk des Golfemirats Katar angenommen.
Luxus-Jet soll 400 Millionen Dollar wert sein
Früheren Berichten zufolge soll die Maschine einen Wert von rund 400 Millionen US-Dollar (etwa 340 Millionen Euro) haben. Das außergewöhnliche Geschenk eines ausländischen Partners löste in den USA eine heftige Debatte über mögliche Interessenskonflikte sowie rechtliche und ethische Fragen aus.
Vor allem Demokraten kritisierten den Vorgang scharf. Sie sprachen von „blanker Korruption“ und drohten mit Protestaktionen im US-Parlament.
Trump: Ablehnung wäre „dumm“
Trump selbst verteidigte die Annahme des Flugzeugs in den vergangenen Tagen mehrfach. Es wäre „unsinnig“ und sogar „dumm“, ein „kostenloses, sehr teures Flugzeug“ abzulehnen, argumentierte der Präsident. Schließlich spare die US-Regierung dadurch Geld.
Auch die Regierung Katars wies die Vorwürfe zurück. Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sagte dem Sender CNN, es handle sich um ein „ganz einfaches Geschäft von Regierung zu Regierung“. Die Diskussionen um das Thema könne er nicht nachvollziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.