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USA unter Trump sogar unbeliebter als Russland

Außenpolitik
08.05.2026 10:45
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das internationale Ansehen der USA leidet deutlich unter Präsident Donald Trump. In Europa wird das Land der unbegrenzten Möglichkeiten am negativsten wahrgenommen, wie die jährlich erscheinende Studie zur Wahrnehmung der Demokratie (Democracy Perception Index) zeigt.

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Bei der Befragung der Organisation Alliance of Democracies des früheren NATO-Generalsekretärs Anders Fogh Rasmussen in diesem Frühjahr rutschte das Image der USA weltweit von einem Wert von minus 5 Prozent im Vorjahr noch weiter auf minus 16 ab. Damit ist Russland (minus 11 Prozent) inzwischen im Durchschnitt beliebter. Auf schlechtere Werte als die USA kamen nur Israel, Nordkorea, Afghanistan und der Iran.

Russland unter Präsident Wladimir Putin wird lediglich als zweitgrößte Bedrohung für den ...
Russland unter Präsident Wladimir Putin wird lediglich als zweitgrößte Bedrohung für den Weltfrieden genannt.(Bild: AP/Mikhail Metzel)

Auch auf die Frage, welches Land nach Meinung der Befragten die größte Bedrohung für die Welt darstellt, wurden die USA den Verfassern der Studie zufolge weltweit am häufigsten genannt. Dahinter folgte Russland.

Ob sich Donald Trump über diesen unrühmlichen ersten Platz freut?
Ob sich Donald Trump über diesen unrühmlichen ersten Platz freut?(Bild: AFP/MANDEL NGAN)

Die Welt steht hinter Grönland
Die Teilnehmer wurden auch zu ihrer Haltung zu verschiedenen Kriegen und Konflikten gefragt. Am deutlichsten fiel hier die Antwort im Grönland-Konflikt zwischen den USA und dem dänischen Königreich aus: In 85 Ländern schlugen sich die Befragten überwiegend auf die Seite von Grönland und Dänemark, nur in zwei Ländern eher auf die Seite der USA. In Bezug etwa auf den Iran-Krieg zeigte sich ein ausgewogeneres Bild.

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Der Democracy Perception Index (DPI) ist nach Angaben von Alliance of Democracies die weltweit größte jährliche Studie zur Wahrnehmung der Demokratie. Der Großteil der Ergebnisse basiert nach Angaben der Organisation auf repräsentativen Umfragen mit mehr als 94.000 Befragten in 98 Ländern. Zu ihrer Wahrnehmung der einzelnen Länder wurden knapp 46.700 Menschen in 85 Ländern online befragt.

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