Das wünscht sich Sturms Coach fürs Steirer-Duell

Nach fünf Unentschieden in Folge braucht Sturm gegen Hartberg am Sonntag (17) unbedingt einen Dreier, um die Titelchance zu wahren. Dafür braucht es wiederum Tore, der Abschluss stand im Training zuletzt auch im Mittelpunkt. Für den Underdog aus der Oststeiermark hat Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch Rosen auf Lager.
Die gute Nachricht: Sturm ist in der Meistergruppe noch ungeschlagen. Die schlechte: Nach fünf Unentschieden in Folge ist man im Titelkampf auf fremde Hilfe angewiesen. Eine sechste Punkteteilung könnte den Grazern am Sonntag das Genick brechen, sofern der LASK daheim gegen Salzburg über einen Dreier jubelt.
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