Das wünscht sich Sturms Coach fürs Steirer-Duell

Nach fünf Unentschieden in Folge braucht Sturm gegen Hartberg am Sonntag (17) unbedingt einen Dreier, um die Titelchance zu wahren. Dafür braucht es wiederum Tore, der Abschluss stand im Training zuletzt auch im Mittelpunkt. Für den Underdog aus der Oststeiermark hat Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch Rosen auf Lager.