Jetzt fix: WAC-Trainer dankt mit Saisonende ab!

Das war‘s im Sommer! Der WAC muss sich nach dem Saisonende einen neuen Trainer suchen. Und bei den Profis? Das sagt Alessandro Schöpf zu seinem Wechsel zum LASK. Zudem: Bei Austria Klagenfurt bleibt Cheftrainer Slobodan Grubor bezüglich seiner Zukunft cool – er will das Sanierungsverfahren abwarten.