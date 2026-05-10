„Die Abschiede sind traurig und schön zugleich“

Krisenpflegefamilien sind in der Steiermark Mangelware. Carolin Roßmann, ihr Mann und ihre zwei kleinen Töchter bieten so ein Übergangszuhause für Kinder in Not an. Berührende Einblicke zum Muttertag in eine spezielle Mama-Rolle.
Eine Rutsche steht im Garten, Fahrräder lehnen an der Mauer. Ein Hund bellt laut und wedelt aufgeregt mit dem Schweif. Er kann seine Freude über den Besuch kaum bändigen. An ein volles Haus scheint „Olaf“ gewöhnt zu sein.
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