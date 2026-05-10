350. Derby! Rapid gegen Austria ab 17 Uhr LIVE

Für Rapid und Austria geht es im Allianz Stadion nicht mehr um den Titel, dafür aber darum, nicht in die Saisonverlängerung gehen zu müssen. Die einen Punkt vor dem Erzrivalen liegenden Hütteldorfer wären mit einem Sieg fix unter den Top vier und würden sich dadurch das Europacup-Play-off ersparen. Zuletzt gab es ein 1:3 beim LASK, aus dem Trainer Johannes Hoff Thorup die Lehre gezogen hat, „dass wir das Momentum zurückgewinnen müssen, wenn wir ein Tor bekommen“. Die Austria sei taktisch variabel, könne sowohl tief verteidigen als auch hoch pressen. „Wir werden auf alles vorbereitet sein“, versprach der Däne.