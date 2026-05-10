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Mega-Event in Wien

Wings for Life World Run ab 13 Uhr im LIVESTREAM

Sport-Mix
10.05.2026 05:00
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wings for Life World Run 2026! Der Mega-Event beginnt um 13 Uhr, wir streamen live (siehe Video oben).

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Das Konzept des Laufs ist einzigartig. Alle Teilnehmer starten weltweit zur selben Zeit – um 13 Uhr österreichischer Zeit. Eine feste Ziellinie gibt es nicht. Stattdessen werden Läufer und Rollstuhlfahrer von einem virtuellen oder echten „Catcher Car“ verfolgt. Das Rennen ist beendet, wenn das Auto einen einholt.

Der Wings for Life Run zieht die Massen an.
Der Wings for Life Run zieht die Massen an.(Bild: Philip Platzer for Wings for Life World Run)

Der Erfolg basiert stark auf lokalen Initiativen. So organisiert in Welsberg-Taisten (Südtirol) ein ganzes Dorf den Lauf, während in Schaffhausen (Schweiz) eine barrierefreie Strecke am Rheinfall angeboten wird.

Erfolg von 2025 als Motivation
Der aktuelle Boom baut auf dem Rekordjahr 2025 auf, als 310.719 Menschen aus 191 Nationen teilnahmen. Damals stellte der japanische Sieger Jo Fukuda mit 71,67 Kilometern eine neue Bestmarke auf. Bei den Frauen siegte die Deutsche Esther Pfeiffer mit 59,03 Kilometern. Der wichtigste Aspekt bleibt jedoch der wohltätige Zweck: Alle Einnahmen aus den Startgeldern fließen zu 100 Prozent direkt in die Rückenmarksforschung, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.

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