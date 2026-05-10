Wings for Life World Run ab 13 Uhr im LIVESTREAM

Erfolg von 2025 als Motivation

Der aktuelle Boom baut auf dem Rekordjahr 2025 auf, als 310.719 Menschen aus 191 Nationen teilnahmen. Damals stellte der japanische Sieger Jo Fukuda mit 71,67 Kilometern eine neue Bestmarke auf. Bei den Frauen siegte die Deutsche Esther Pfeiffer mit 59,03 Kilometern. Der wichtigste Aspekt bleibt jedoch der wohltätige Zweck: Alle Einnahmen aus den Startgeldern fließen zu 100 Prozent direkt in die Rückenmarksforschung, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.