Peschek: „Wissen, welche Kraft wir daheim haben“

Das Blau-Weiß-Spiel am Innsbrucker Tivoli war längst zu Ende, das 1:1 bei der WSG Tirol besiegelt. Ehe das Zittern aber weiterging! „Sch.... GAK“, skandierten die Linzer Fans im Glauben, dass es am Samstag den ultimativen Showdown gegen die Rotjacken in Linz gibt. Dann aber stellte der GAK, dessen Spiel gegen Altach noch lief, von 0:2 auf 2:2! Hätten die Grazer noch gesiegt, hätte es Blau-Weiß nicht mehr in der eigenen Hand gehabt und in der letzten Runde auf Ried-Schützenhilfe im Duell mit Altach hoffen müssen. Gebannt blickten die Linz-Fans auf die Videoleinwand. Dann gab’s um um 19.15 Uhr Gewissheit – 2:2. Es gibt den Showdown, die Linzer haben es gegen den GAK selbst in der Hand!