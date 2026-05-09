Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

BW-Linz-Finale vs. GAK

Peschek: „Wissen, welche Kraft wir daheim haben“

Oberösterreich
09.05.2026 20:31
Simon Seidls Treffer zum 1:1 rettete BW Linz die Chance auf den Klassenerhalt
Simon Seidls Treffer zum 1:1 rettete BW Linz die Chance auf den Klassenerhalt(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Was für eine Zitterpartie für BW Linz im Abstiegskampf! Die Blau-Weißen erreichten nach 0:1-Rückstand in Tirol dank des Treffers von Simon Seidl (72.) ein 1:1. Nachdem parallel der GAK gegen Altach 2:2 spielte, gibt‘s nun am Samstag in Linz den Showdown um den Klassenerhalt gegen die Rotjacken. BW Linz ist optimistisch.

0 Kommentare

Das Blau-Weiß-Spiel am Innsbrucker Tivoli war längst zu Ende, das 1:1 bei der WSG Tirol besiegelt. Ehe das Zittern aber weiterging! „Sch.... GAK“, skandierten die Linzer Fans im Glauben, dass es am Samstag den ultimativen Showdown gegen die Rotjacken in Linz gibt. Dann aber stellte der GAK, dessen Spiel gegen Altach noch lief, von 0:2 auf 2:2! Hätten die Grazer noch gesiegt, hätte es Blau-Weiß nicht mehr in der eigenen Hand gehabt und in der letzten Runde auf Ried-Schützenhilfe im Duell mit Altach hoffen müssen. Gebannt blickten die Linz-Fans auf die Videoleinwand. Dann gab’s um um 19.15 Uhr Gewissheit – 2:2. Es gibt den Showdown, die Linzer haben es gegen den GAK selbst in der Hand!

Pasic (re.) und die Linzer spielten am Tivoli 1:1.
Pasic (re.) und die Linzer spielten am Tivoli 1:1.(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Tiroler Linz-Schreck schlug wieder zu 
Der Zitter-Nachmittag hatte ab 17 Uhr schon extrem begonnen. „Es ist echt heavy“, sagte BW-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek, der auf der Tribüne nervös mit den Füßen wippte. „Wir hatten anfangs wenig Zugriff, nach 25 Minuten wurde es besser“, so Peschek zur Pause. Seine Blau-Weißen mussten in Minute 16 einen bitteren Nackenschlag hinnehmen: Tirols Baden Frederisken, dem schon beim 3:2-Sieg am 1. März in Linz beim Hattrick Tausendgulden-Schüsse aufgegangen waren, nahm aus rund 20m Maß – der Ball schlug bei der ersten Chance des Spiels im Kreuzeck ein – 1:0 für die WSG Tirol!

Baden Frederiksen traf erneut schön gegen Blau-Weiß
Baden Frederiksen traf erneut schön gegen Blau-Weiß(Bild: Hagleitner / WSG Tirol)

Auch Seidl‘s Treffer sehenswert
Die Tiroler spielten vorerst ebenso nichts Zwingendes heraus wie die Linzer: Ronivaldo war bei den hohen Bällen abgemeldet, Umschalter gab’s gegen die tief stehende WSG kaum, mit dem Durchkombinieren tat sich Linz gegen das dichte grüne „Netz“ schwer. Nach der Pause übernahmen die Gäste mit rund 500 mitgereisten Fans im Rücken aber auch am Feld das Kommando. Lohn: Nachdem hinten Goalie Mantl gegen Müller parierte (50.), spielte sich Simon Seidl im 16er durch. Zog ab. Und traf herrlich mit links via Innenstange ins lange Eck – 1:1 (72.)! Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Womit die Tiroler das direkte Saisonduell mit Blau-Weiß gewonnen haben, ausgelassen den Klassenerhalt feierten.

WSG-Coach Semlic erhielt nach dem Klassenerhalt eine Bierdusche.
WSG-Coach Semlic erhielt nach dem Klassenerhalt eine Bierdusche.(Bild: GEPA)

Linz war zuletzt daheim eine Macht
Blau-Weiß gewann mit dem 1:1 zwar auch das elfte Auswärtsspiel in Folge nicht. Aber dank dem enorm wichtigen Punkt und dem 2:2 des GAK gibt’s nun am Samstag den absoluten Showdown gegen die Rotjacken! In Linz! Im Hofmann Personal Stadion! In dem es die Blau-Weißen selbst in der Hand haben, die daheim die bisherigen Qualirundenspiele 3:2, 5:0, 3:0 und 3:0 gewannen. Peschek am Ende der Nervenschlacht: „Wir wissen, welche Kraft wir daheim mit unseren Fans entwickeln können.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
09.05.2026 20:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
306.687 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
241.307 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
109.713 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
896 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
685 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
554 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Oberösterreich
BW-Linz-Finale vs. GAK
Peschek: „Wissen, welche Kraft wir daheim haben“
WSG gerettet
Blau-Weiß Linz sichert sich Abstiegs-Endspiel
Goldtor von Schöpf
1:0-Sieg in Ried! WAC bleibt in der Bundesliga
Wollte Heizung ablesen
Falscher Techniker stahl Seniorin (79) 8000 Euro
Krone Plus Logo
Tod als Begleiter
„Gibt auch auf hohen Bergen noch Menschlichkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf