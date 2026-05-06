Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu

Diesmal gibt es bei Tanja ein Tiramisu mit „dem Gold aus der Steiermark“. Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., kann man wunderbar in der süßen Küche einsetzen. Die nussige Note begeistert auch Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“. Für den Crunch sorgen karamellisierte Käferbohnen – überraschend köstlich!