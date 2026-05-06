Käferbohnen Krokant und Kernöl-Tiramisu

Diesmal gibt es bei Tanja ein Tiramisu mit „dem Gold aus der Steiermark“. Steirisches Kürbiskernöl g.g.A., kann man wunderbar in der süßen Küche einsetzen. Die nussige Note begeistert auch Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“. Für den Crunch sorgen karamellisierte Käferbohnen – überraschend köstlich!
Kernöl-Tiramisu
Zutaten: 250g Mascarpone, 250g Topfen, 200ml Schlagobers, 80g Zucker,1 Pkg. Vanillezucker, 4 EL Kürbiskernöl, 100g Kürbiskerne (ungesalzen, geröstet & grob gehackt), Biskotten, 150ml kalter Kaffee, 3 EL Rum oder Amaretto, Kakao
Zubereitung:
Zuerst Mascarpone, Topfen, Zucker und Vanillezucker cremig rühren und anschließend das Kürbiskernöl unterrühren. Das Schlagobers steif schlagen und unter die Creme heben. Die Biskotten in das Kaffee/Rum/Amaretto Gemisch tunken und den Boden der Kastenform damit auslegen. Eine Schicht Creme darüber verstreichen und wieder getränkte Biskotten darauf schichten. Vorgang wiederholen – je nachdem wie viele Schichten gewünscht sind bzw. wie groß die Form ist. Zum Abschluss mit Kakao und gehackten Kürbiskernen und karamellisierten Käferbohnen bestreuen.
Zubereitung Käferbohnen-Krokant
100g gekochte, abgetupfte Käferbohnen im Rohr bei ca. 120 Grad Umluft 30 Min. trocknen.Zucker in einer Pfanne mit einem Schuss Wasser und einer Flocke Butter karamellisieren und die Käferbohnen darin durchschwenken. Abkühlen lassen und danach hacken.