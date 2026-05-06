„Meister mit Matura“ als Anreiz für das Handwerk

Keine zusätzlichen Kosten

Spätestens im dritten Ausbildungsjahr beginnen die Lehrlinge die Berufsreifeprüfung mit einem Basismodul und dem Fach Deutsch. Beides muss vor der Lehrabschlussprüfung geschafft sein. In den folgenden drei Gesellenjahren werden Mathematik, Englisch und der Meisterkurs absolviert – damit ist der Weg zum „Meister mit Matura“ abgeschlossen. Der Unterricht für Reifeprüfung und Meisterkurs findet mittwochs zentral am WIFI St. Pölten statt, Lehrlingen und Ausbildungsbetrieben entstehen dabei keine Kosten.