Beckham kontert explosive Vorwürfe von Brooklyn

Im Podcast-Talk sprach Victoria jetzt unter anderem offen über die Erziehung ihrer vier Kinder, die im Fokus der Öffentlichkeit aufgewachsen sind. Brooklyn behauptete in seiner Instagram-Tirade ja, er sei mit „überwältigender Angst“ groß geworden. Die Designerin konterte nun: „Unsere Kinder hatten eine ganz andere Erziehung als ich und David, und ich glaube, die Welt ist heute auch ein ganz anderer Ort als damals, als sie jünger waren. Wir haben immer versucht, die Kinder so gut wie möglich zu schützen, wir standen uns immer sehr nahe.“