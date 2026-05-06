Kartoffelpüree statt Kokain für verdeckte Beamte

Kartoffelpüreepulver wog nur 400 Gramm

Beim Prozess am Mittwoch im Salzburger Landesgericht kam nur einer der beiden Serben, ein bislang unbescholtener Arbeitsloser (26). Er gestand und sagte nur: „Es tut mir sehr leid. Es war einfach nur dumm.“ Ausführlicher waren die Erklärungen von Verteidiger Leopold Hirsch: Sein Mandant sei bei einem Deutschkurs von einer Vertrauensperson der Polizei zum Suchtgiftdeal verleitet worden. „Mein Mandant kannte sich nicht aus, man ging sehr dilettantisch vor, dilettantischer geht es eigentlich gar nicht mehr.“