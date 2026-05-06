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Ein Trio fehlte

So lautet der Plan für Sturms „König“ Otar

Fußball National
06.05.2026 16:11
Belmin Beganovic ist zurück, bestritt heute sein erstes Mannschaftstraining.
Belmin Beganovic ist zurück, bestritt heute sein erstes Mannschaftstraining.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com)
Porträt von Burghard Enzinger
Porträt von Georg Kallinger
Von Burghard Enzinger und Georg Kallinger

Sturm braucht am Sonntag (17) in Hartberg einen Sieg wie einen Bissen Brot, will man die Chance auf den Meisterteller wahren. Welches Personal Trainer Fabio Ingolitsch zur Verfügung haben wird, ist noch offen. Drei Mann fehlten heute beim Training, dafür war Stürmer-Rakete Beganovic erstmals wieder dabei. 

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Sturm-Training, Mittwochvormittag. Während Otar Kiteishvili (Wade), Seedy Jatta und Jon Gorenc Stankovic (beide kränklich) fehlten, war Belmin Beganovic mittendrin statt nur dabei. Die Stürmer-Rakete, die seit Mitte März mit einer Sprunggelenksverletzung außer Gefecht war, absolvierte sein erstes Training mit der Mannschaft.

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