So lautet der Plan für Sturms „König“ Otar

Sturm braucht am Sonntag (17) in Hartberg einen Sieg wie einen Bissen Brot, will man die Chance auf den Meisterteller wahren. Welches Personal Trainer Fabio Ingolitsch zur Verfügung haben wird, ist noch offen. Drei Mann fehlten heute beim Training, dafür war Stürmer-Rakete Beganovic erstmals wieder dabei.