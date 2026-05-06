Trotz Bewerber: Kärntner Schulen ohne Leitung

Im Fritz-Strobl-Schulzentrum in Spittal fehlt ein Schulleiter. Obwohl es Bewerber gibt, kommt es zum wiederholten Mal zur Ausschreibung des Postens. Lehrkräfte kritisieren das Vorgehen und die provisorische Besetzung der Chefetage. In Kärnten sei das kein Einzelfall. Die Bildungsdirektion klärt auf.