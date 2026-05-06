Österreicher bremsen heuer beim Österreich-Urlaub

Generell ist die Österreich Werbung jedoch optimistisch für den Sommer. 13 Millionen Menschen planen fix einen Urlaub bei uns. Wenn alles gut geht, dann könnten wir nach zuletzt 22,5 Millionen heuer bis zu 2 Millionen Gäste mehr verbuchen. Die Fernreise-Märkte sind zwar durch den Iran-Krieg noch sensibel, durch die Aufhebung der Reiseeinschränkungen über Dubai und Doha gibt es nun aber wieder mehr Flugverbindungen aus Asien, die Ticketpreise sinken. Österreich hat da als sicheres Land gute Chancen, so ÖW-Chefin Astrid Steharnig-Staudinger. „Sicherheit schlägt derzeit Preis.“ Bis auf die Holländer seien zudem die meisten Europäer eher reisefreudiger als 2025, nur 12 Prozent wollen laut Umfrage weniger Geld ausgeben als zuletzt.