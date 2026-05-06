Wenn der Wald weitaus wichtiger ist als das WLAN

Schon als Jugendliche stand sie der Technologisierung kritisch gegenüber. Als sich die meisten Gleichaltrigen ein Smartphone zulegten, hielt die Wirtstochter bewusst an ihrem alten Tastenhandy fest, das sie einst als Hauptschülerin geschenkt bekam: „Es erfüllt immer noch alle Funktionen, die mir wichtig sind. Ich will nicht wie ferngesteuert über Touchscreens wischen oder jede Route ins Navi eingeben. Wenn ich die Orientierung verliere, frage ich die Leute nach dem Weg.“ Außerdem will sie Dinge anfassen und spüren, sagt sie: „Alles, was uns auf Bildschirmen suggeriert wird, ist für mich nicht echt.“