Fast jede dritte Firma plant keinen Einsatz von KI

Kaum klare KI-Strategien

Auch auf strategischer Ebene gibt es noch Lücken. Nicht einmal ein Drittel der Unternehmen, die mit KI arbeiten oder Projekte planen, gibt an, dass die Führungsebene eine klare KI-Strategie definiert hat, den Einsatz aktiv unterstützt und dafür Budget sowie Ressourcen bereitstellt. Vielen Firmen mangelt es auch an Know-how. Lediglich 22 Prozent der Befragten sehen bei sich hohes internes KI-Know-how oder stellen Spezialisten auf dem Gebiet an. Gezielte Schulungen dazu gibt es in 27 Prozent der Unternehmen.