Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“

Die Asylzahlen in Europa sinken, doch für den Luzerner Ethik-Professor Peter Kirchschläger ist das kein Anlass zur Entwarnung. Die Debatte sei emotional und zu stark auf Abschottung fokussiert. Sein Vorschlag: Eine Million Schutzsuchende auf alle 86.061 Gemeinden in Europa verteilen – im Schnitt etwa zwölf Personen pro Ort. Wie er sich das konkret vorstellt, sehen Sie oben im Video!