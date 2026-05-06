So ist die Lage beim Hantavirus in Österreich

Drei Patienten evakuiert

Wie berichtet, ist das Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ausgebrochen. Drei Menschen aus den Niederlanden und aus Deutschland kamen ums Leben. Drei weitere Personen mit Verdacht auf die Infektion sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) evakuiert worden. Sie würden in den Niederlanden weiter behandelt. Die Kontaktperson des deutschen Todesopfers soll mit einem Spezialflugzeug nach Amsterdam und von dort weiter nach Düsseldorf gebracht werden, wie die „Bild“ berichtete. Dort werde sie im Krankenhaus untersucht und getestet.