AUA erwägt Kurzarbeit nach dem Sommer

„Neben viel Eis und Schnee zum Jahresanfang haben vor allem die Auswirkungen des Iran-Krieges unser erstes Quartal geprägt“, sagte Mann. So seien etwa zahlreiche Nahost-Verbindungen gestrichen worden und die Kosten deutlich gestiegen. Im ersten Quartal 2026 betrug das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) der AUA minus 112 Millionen Euro, nach minus 111 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

„Wir bereiten uns auf alles vor. Wir würden immer versuchen, es mit temporären Lösungen zu machen, weil das ist eine Supermannschaft, die wir hier haben und die hätte ich gerne weiter an Bord“, sagte die Chefin weiter. Für den Sommer rechnet sie trotz der hohen Kerosinpreise noch mit starker Nachfrage. Wie es danach weitergehe, hänge davon ab, wie sich der Krieg im Nahen Osten entwickle.