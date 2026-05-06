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Schutzengel an Bord

Auto auf unbeschranktem Übergang von Zug erfasst

Tirol
06.05.2026 15:22
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall Mittwochnachmittag im Tiroler Zillertal: Ein Auto wurde auf einem unbeschrankten Übergang von einer Garnitur der Zillertalbahn erfasst und in den angrenzenden Graben geschleudert. Der Lenker – ein älterer Herr – kam glimpflich davon.

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Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 13.30 Uhr im Gemeindegebiet von Zell am Ziller. „Verkehrsunfall mit Bahn“ – so lautete der Einsatztext der Leitstelle Tirol. Feuerwehr, Polizei und Rettung rückten zum Ort des Geschehens an.

Lenker übersah herannahenden Zug
Auf einem unbeschrankten Bahnübergang war ein Auto von der Garnitur der Zillertalbahn erfasst worden. „Der Lenker, ein älterer Herr, dürfte den Zug übersehen haben“, schildert eine Polizeisprecherin auf „Krone“-Nachfrage.

Das Auto wurde im vorderen Bereich komplett demoliert.
Das Auto wurde im vorderen Bereich komplett demoliert.(Bild: ZOOM Tirol)

Auto in Graben geschleudert
Die Zillertalbahn war glücklicherweise offenbar nicht allzu schnell unterwegs. Das Auto wurde aber – insbesondere im vorderen Bereich – massiv beschädigt. Es kam letztlich im angrenzenden Graben zum Stillstand.

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Zum Glück niemand verletzt
Das Wichtigste: „Der Lenker blieb beim Unfall unverletzt“, so die Polizeisprecherin weiter. Auch die Zuginsassen und der Lokführer kamen mit dem Schrecken davon. Aufgrund der Kollision kam es zu Verzögerungen.

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