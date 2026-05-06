Im Labyrinth Rosengarten ist kein Ausgang in Sicht

Offene Rechnungen und hohe Personalkosten

„Ich habe meinem Steuerberater vertraut und in allen Belangen auf ihn gehört“, meinte die gebürtige Wienerin, die das Pflegeheim vor 13 Jahren erworben hatte. Besagter Steuerberater machte gestern ebenso vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch wie ihr Sohn. Zu Wort kamen der Masseverwalter und die Nachfolgerin. Die ortete die Ursachen für die Insolvenz in „vielen offenen Rechnungen und hohen Personalkosten“.