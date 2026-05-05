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Strahlendes Comeback

Lively einigt sich mit Baldoni & geht zur Met Gala

Society International
05.05.2026 08:00
Blake Lively trug bei der Met Gala 2026 ein Kleid von Versace.
Blake Lively trug bei der Met Gala 2026 ein Kleid von Versace.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Die US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben sich auf eine Beilegung ihres schlagzeilenträchtigen Rechtsstreits geeinigt. Die Anwälte der beiden Stars erzielten am Montag eine Einigung. Danach schwebte das „Gossip Girl“ in einem pastellfarbenen Versace-Kleid bei der Met Gala ein. Als Accessoire trug sie eine Tasche, die mit Bildern ihrer Kinder verziert war.

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Lively hatte Baldoni in einer Klage sexuelle Belästigung bei den Dreharbeiten zum Film „Nur noch ein einziges Mal“ vorgeworfen.

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme bezeichneten Livelys und Baldonis Anwälte den Film als „eine Quelle des Stolzes“ für „uns alle, die an seiner Entstehung mitgewirkt haben“. Zugleich erklärten sie, der Prozess habe Herausforderungen mit sich gebracht. Die von Lively „vorgebrachten Bedenken haben es verdient, gehört zu werden“, hieß es weiter. „Wir hoffen aufrichtig, dass dies einen Abschluss ermöglicht und allen Beteiligten erlaubt, konstruktiv und in Frieden weiterzugehen.“

Nach der Einigung mit Baldoni ...
Nach der Einigung mit Baldoni ...(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
... strahlte Lively bei der Met Gala.
... strahlte Lively bei der Met Gala.(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)

Klage, Gegenklage, unfassbare Millionen-Summen
Nach den Dreharbeiten hatte Lively sich über Baldonis Verhalten am Set beschwert und Klage eingereicht. Baldoni war Regisseur und männlicher Hauptdarsteller, Lively spielte die weibliche Hauptrolle. Sie warf ihm unter anderem vor, ständig über sein Sexualleben gesprochen zu haben. Außerdem habe Baldoni versucht, Sex-Szenen in den Film einzubauen, die nicht im Drehbuch standen und denen Lively nicht vorab zugestimmt hatte. Produzent Jamey Heath habe die Schauspielerin zudem beim Umziehen beobachtet, obwohl sie ihn gebeten habe, sich umzudrehen. Auch gegen ihn reichte die aus der Serie „Gossip Girl“ bekannte Lively Klage ein. Lively wirft Baldoni zudem vor, eine Schmutzkampagne gegen sie gestartet zu haben, um ihren Ruf zu ruinieren.

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Daraufhin verklagte Baldoni seine Kollegin und auch deren Ehemann, Hollywoodstar Ryan Reynolds, sowie die „New York Times“, die darüber berichtet hatte, wegen Verleumdung. Er forderte von dem Promi-Paar mindestens 400 Millionen Dollar (350 Millionen Euro) Schadenersatz. Im Juni des vergangenen Jahres wies ein US-Richter die Klage Baldonis ab. Der Streit war von beiden Seiten auch massiv in der Öffentlichkeit ausgefochten worden.

Blake Lively feiert ihr Met‑Gala‑Comeback.
Blake Lively feiert ihr Met‑Gala‑Comeback.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Die Schauspielerin erschien in einem Versace‑Kleid aus dem Jahr 2006.
Die Schauspielerin erschien in einem Versace‑Kleid aus dem Jahr 2006.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Blake Lively feiert ihr Met‑Gala‑Comeback
Nach der Einigung mit Baldoni feierte Lively nach mehreren Jahren Abwesenheit ihr Comeback bei der Met Gala. Die Schauspielerin erschien in einem Versace‑Kleid aus dem Jahr 2006: Pastellfarbene Chiffonlagen, Neckholder‑Träger und ein sanfter Aquarell‑Effekt machten die Robe zum perfekten Match für das diesjährige Motto „Costume Art“. Für die Gala wurde das Kleid sogar um eine zusätzliche Schleppe erweitert.

Die Tasche von Lively wurde mit Zeichnungen ihrer vier Kinder verziert.
Die Tasche von Lively wurde mit Zeichnungen ihrer vier Kinder verziert.(Bild: AFP/JULIAN HAMILTON)

Das emotionalste Detail trug Lively jedoch in der Hand: Ihre boxförmige Clutch, verziert mit Gemälden ihrer vier Kinder – James, Inez, Betty und Olin. Ein liebevolles, kreatives Accessoire, das ihren glamourösen Auftritt zu etwas ganz Besonderem machte.

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