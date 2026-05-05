Wingsuit-Unfall: 40-Jähriger stirbt bei Sprung

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Montag im Hochschwabgebiet bei Mariazell in der Steiermark tödlich verunglückt. Er wollte mit einem Wingsuit vom Hochtürnachgipfel ins Tal gleiten.
Der 40-Jährige aus dem Bezirk Zell am See war mit einem 33-jährigen Freund am Montagmorgen auf den 1700 Meter hohen Gipfel des Hochtürnach gestiegen. Von dort wollten die Männer mit Wingsuits ins Tal gleiten.
Der 33-Jährige sprang um 12 Uhr ab und landete wenig später sicher im Tal. Sein Freund sprang wenige Minuten später ab, schildert die Polizei, aber kam nicht an. Der Mann setzte einen Notruf ab.
Leichnam lag unter Felswand
Mit dem Polizeihubschrauber gelang es einem Team, den Mann zu lokalisieren. Er lag unter einer Felswand und war bereits tot. Der Leichnam wurde geborgen und es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.
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