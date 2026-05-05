Überfall auf Wiener Anwaltskanzlei vorgetäuscht

Herzchen-Briefe und Anruflisten

Wozu die Frau nichts sagen möchte: Während des fingierten Raubüberfalls telefonierte sie über ein Dutzend Male mit einem Bekannten. Der sagt im Zeugenstand: „Mich hat ihre Tochter angerufen und gemeint, sie wurde mit einem Messer attackiert.“ Mit dem Mädchen will zu dem Zeitpunkt jedoch der angeklagte Ex-Anwalt einkaufen gewesen sein. Auch ein mit Herzchen verzierter Brief, den die 32-Jährige aus der Haft heraus an einen anderen Mann schrieb, wirft Fragen auf. „Haben Sie eine Affäre?“, will der Verteidiger ihres Ehemanns wissen. „Nein“, ist ihre entschiedene Antwort.