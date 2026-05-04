Beziehungsstreit: Frau verletzte ihren Noch-Freund

Es war nicht der erste heftige Streit, den das Paar in der Villacher Wohnung in der Nacht auf Montag ausgetragen hatte. In der Früh alarmierte sie die Polizei, die nach den Einvernahmen jedoch gegen die Frau einige Verbote aussprechen musste. Anzeige folgt.
Ihr Freund lasse sie nicht aus der Wohnung, gab eine Villacherin Montag um 7.17 Uhr beim Polizeinotruf an. Sofort rückten die Beamten aus. Am Einsatzort gab die 24-Jährige an, dass sie sich von ihrem 37-jährigen Freund trennen wolle, er sie aber nicht gehen lassen wolle.
In der Wohnung lagen Gegenstände am Boden und beide Personen gaben an, dass es am Vorabend zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen war; samt Tätlichkeiten, wobei die Frau im Verdacht steht, ihren Partner mit einem Küchenmesser verletzt zu haben.
Solch eine heftige Auseinandersetzung hatte es zwischen den beiden nicht zum ersten Mal gegeben. Die 24-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Villach-Neufellach gebracht. Nach Rücksprache mit der Journalstaatsanwältin, welche die Anzeige auf freiem Fuß anordnete, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Die Frau wird angezeigt.
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