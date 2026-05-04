Beziehungsstreit: Frau verletzte ihren Noch-Freund

Solch eine heftige Auseinandersetzung hatte es zwischen den beiden nicht zum ersten Mal gegeben. Die 24-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Villach-Neufellach gebracht. Nach Rücksprache mit der Journalstaatsanwältin, welche die Anzeige auf freiem Fuß anordnete, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.