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Beziehungsstreit: Frau verletzte ihren Noch-Freund

Kärnten
04.05.2026 18:41
Beim Notruf beklagte eine Frau, ihr Freund lasse sie nicht aus der Wohnung – dann musste die ...
Beim Notruf beklagte eine Frau, ihr Freund lasse sie nicht aus der Wohnung – dann musste die Polizei jedoch auch gegen sie einschreiten, um ihren Partner zu schützen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Es war nicht der erste heftige Streit, den das Paar in der Villacher Wohnung in der Nacht auf Montag ausgetragen hatte. In der Früh alarmierte sie die Polizei, die nach den Einvernahmen jedoch gegen die Frau einige Verbote aussprechen musste. Anzeige folgt.

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Ihr Freund lasse sie nicht aus der Wohnung, gab eine Villacherin Montag um 7.17 Uhr beim Polizeinotruf an. Sofort rückten die Beamten aus. Am Einsatzort gab die 24-Jährige an, dass sie sich von ihrem 37-jährigen Freund trennen wolle, er sie aber nicht gehen lassen wolle.

In der Wohnung lagen Gegenstände am Boden und beide Personen gaben an, dass es am Vorabend zu einem heftigen Beziehungsstreit gekommen war; samt Tätlichkeiten, wobei die Frau im Verdacht steht, ihren Partner mit einem Küchenmesser verletzt zu haben.

Solch eine heftige Auseinandersetzung hatte es zwischen den beiden nicht zum ersten Mal gegeben. Die 24-Jährige wurde zur sofortigen Vernehmung in die Polizeiinspektion Villach-Neufellach gebracht. Nach Rücksprache mit der Journalstaatsanwältin, welche die Anzeige auf freiem Fuß anordnete, wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Die Frau wird angezeigt.

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