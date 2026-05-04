Trump mit Goldstatue und Luxus-Suite am Golfplatz

US-Präsident Donald Trump liebt Golf über alles. In seinem Luxus-Resort Trump National Doral in Miami krönte sich Cameron Young Sonntag zum Sieger der Cadillac Championship. Österreichs Golfstar Sepp Straka belegte den starken vierten Platz. Viel mehr Protz als auf dieser Anlage ist kaum möglich. Trump ist sogar mit einer Goldstatue verewigt. Bei seinem Besuch am Finaltag residierte er am 18. Grün in einer eigenen Luxus-Suite.