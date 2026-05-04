Trump mit Goldstatue und Luxus-Suite am Golfplatz

US-Präsident Donald Trump liebt Golf über alles. In seinem Luxus-Resort Trump National Doral in Miami krönte sich Cameron Young Sonntag zum Sieger der Cadillac Championship. Österreichs Golfstar Sepp Straka belegte den starken vierten Platz. Viel mehr Protz als auf dieser Anlage ist kaum möglich. Trump ist sogar mit einer Goldstatue verewigt. Bei seinem Besuch am Finaltag residierte er am 18. Grün in einer eigenen Luxus-Suite.
Trump kam mit seiner Enkeltochter Kai, die eine ausgezeichnete Golferin ist und eine Profikarriere anstrebt. Ihre Mutter Vanessa, Ex-Schwiegertochter des US-Präsidenten und jetzt Freundin von Tiger Woods, war auch dabei. Der Name Trump war bei dem 20-Millionen-Dollar-Turnier omnipräsent. Als Turnierdirektor fungierte Eric Trump, drittes von fünf Kindern von Donald Trump.
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