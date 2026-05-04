Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte in Israel in Haft

Die restlichen Aktivistinnen und Aktivisten der „Global Sumud Flotilla“, die westlich von Kreta abgefangen wurde, wurden nach Griechenland gebracht. Die dortige Regierung erklärte sich bereit, die Personen aufzunehmen und ihre Rückreise in die Herkunftsländer zu ermöglichen. Ursprünglich waren mehr als 50 Boote in den vergangenen Wochen von Marseille in Frankreich, Barcelona in Spanien und Syrakus in Italien ausgelaufen, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Das Organisationsteam teilte mit, die Flotte formiere sich neu und werde ihren Kurs fortsetzen.