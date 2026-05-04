Schlimme Szene! Große Sorgen um Chelsea-Debütanten

Große Sorgen um Chelsea-Juwel Jesse Derry. Der junge Engländer war im Luftduell von einem Gegenspieler heftig am Kopf erwischt worden und krachte offenbar bewusstlos auf den Rasen. Nach langer Behandlung wurde er auf einer Trage vom Platz gebracht.
Schreckliche Szenen in London! Bei seinem ersten Auftritt für Chelsea zeigte Derry zunächst einen mutigen und starken Auftritt. Doch kurz vor der Halbzeit – beim Stand von 2:0 für die Gäste – kam es im Liga-Match gegen Nottingham Forest zu einer verhängnisvollen Szene.
Im Strafraum der Gäste wurde der 18-Jährige im Luftduell von Gegenspieler Zach Abbott unglücklich am Kopf getroffen. Offenbar wurde der Sohn von Ex-Premier-League-Kicker Shaun Derry augenblicklich bewusstlos und krachte ohne Körperspannung auf den Rasen. Unglücklicherweise prallte er auch mit dem Hals hart auf den Boden.
Lange Behandlung auf dem Rasen
Die geschockten Mitspieler, aber auch die Gegenspieler, eilten sofort herbei und es bildete sich eine Traube rund um Derry. Die Rettungssanitäter behandelten den Chelsea-Kicker anschließend mehrere Minuten auf dem Platz. Mit einer Halskrause wurde er schließlich vom Rasen getragen.
Von den Rängen gab es Standing Ovations für den 18-Jährigen. Ob er zu diesem Zeitpunkt wieder bei Bewusstsein war, ist aktuell nicht klar. Auch weitere Hintergründe zu seinem Gesundheitszustand gibt es derzeit nicht.
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