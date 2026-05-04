Schlimme Szene! Große Sorgen um Chelsea-Debütanten

Lange Behandlung auf dem Rasen

Die geschockten Mitspieler, aber auch die Gegenspieler, eilten sofort herbei und es bildete sich eine Traube rund um Derry. Die Rettungssanitäter behandelten den Chelsea-Kicker anschließend mehrere Minuten auf dem Platz. Mit einer Halskrause wurde er schließlich vom Rasen getragen.